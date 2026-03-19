177 مصابًا إسرئيلياً جراء قذائف إيرانية وإجمالي المصابين يرتفع إلى 3,924

أعلنت وزارة الصحة (الإسرائيلية)، اليوم الخميس، أن 177 مصابًا دخلوا المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين منذ بداية الحرب إلى 3,924 شخصًا.

وجاء ذلك بعد سقوط عدة قذائف عنقودية أُطلقت من الأراضي الإيرانية على مناطق واسعة داخل فلسطين المحتلة، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.

وأفادت هيئة الإسعاف (الإسرائيلية) "نجمة داوود الحمراء" بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في مدينة بتاح تيكفا، نتيجة سقوط شظايا صاروخية أو إصابات مباشرة ناجمة عن القذائف.

وشملت الرشقة الصاروخية مناطق (تل أبيب)، بتاح تيكفا، ومحيط مطار "بن غوريون"، حيث سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن محاولات منظومات الدفاع الجوي (الإسرائيلية) للتصدي للصواريخ.

كما اندلعت حرائق في مواقع سقوط الشظايا في بتاح تيكفا، وأدت القذائف إلى أضرار واسعة في عدة مناطق.

وتشير التقارير إلى أن طهران استخدمت صواريخ بعيدة المدى من طراز "خرمشهر 4"، رداً على الاغتيالات الأخيرة واستهداف منشآت الطاقة الإيرانية في بوشهر.

وتشهد فلسطين المحتلة حالة استنفار أمني، مع متابعة مستمرة لمحاولات التصدي والإجلاء من المناطق الأكثر تضرراً، وسط دعوات للبقاء في الملاجئ حتى انتهاء الإنذارات.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة ردود متبادلة بين إيران و(إسرائيل)، ما يعكس تصاعد التوترات الإقليمية بعد استهداف منشآت حيوية ومناطق استراتيجية في إطار الحرب المستمرة منذ أسابيع.

عمليات حزب الله

ومن جهة أخرى، أعلن بيان صادر عن المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا عدة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي ومستوطنة كريات شمونة، في إطار دفاعهم عن لبنان وشعبه، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس 19 مارس 2026.

وأشار البيان إلى أن المجاهدين استهدفوا دبابتين من طراز ميركافا في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة بصواريخ موجّهة، محققين إصابات مباشرة. وبذلك يرتفع عدد الدبابات المستهدفة إلى ست دبابات حتى لحظة صدور البيان، فيما تستمر الرمايات الصاروخية والمدفعية في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه هي المحاولة الثالثة خلال أسبوع لجيش الاحتلال للتقدم في بلدة الطيبة باتجاه منطقة البيدر الفقعاني شمال البلدة، حيث نصّب المجاهدون كمينًا محكمًا للقوات المتقدمة، ما أدى إلى تدمير إحدى الدبابات، واستمرار التقدم نحو منطقة أبو مكنّى في دير سريان فاستهدفتها الرماة الماهرون مجددًا، ما أسفر عن تدمير خمس دبابات أخرى، فيما شوهد جنود الاحتلال يفرّون من منطقة الاشتباك.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي استقدم مروحيات لإخلاء الإصابات تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، إلا أن المجاهدين استهدفوا منطقة الإخلاء أيضًا بصليات صاروخية ومدفعية.

كما ذكر البيان أن المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنة كريات شمونة ثلاث مرات متتالية في ساعات متأخرة من الليل، بدءًا من الساعة 03:00 صباحًا وحتى الساعة 04:20، وذلك ضمن التحذيرات الموجهة لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأشار البيان كذلك إلى استهداف موقع "مسكاف عام" مقابل بلدة العديسة الحدودية بصلية صاروخية عند الساعة 04:25 صباحًا، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خربة المنارة مقابل بلدة حولا عند الساعة 01:10 صباحًا بصليات صاروخية.