غزيون يؤدون صلاة عيد الفطر فوق أنقاض منازلهم رغم الدمار

أدى الفلسطينيون في قطاع غزة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر فوق أنقاض منازلهم المدمّرة وبين خيام النزوح، في مشهد يجسّد إصرارهم على التمسك بشعائرهم الدينية رغم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب.

وتجمّع المصلون في الساحات المفتوحة والأحياء المهدّمة، واصطفوا لأداء الصلاة وسط الركام، فيما أُقيمت صلوات أخرى داخل مخيمات النزوح، حيث افترش المواطنون الأرض بين الخيام في ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وردّد المصلون تكبيرات العيد في أجواء غلب عليها الحنين لطقوس الأعياد السابقة، في ظل غياب مظاهر الفرح التقليدية، بينما تواصل آلاف العائلات العيش دون مأوى بعد تدمير منازلها.

ويأتي عيد الفطر هذا العام في ظل واقع إنساني صعب، حيث يعاني سكان القطاع من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، إلى جانب استمرار آثار الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمناطق السكنية.

ورغم كل ذلك، أصرّ الأهالي على إقامة الصلاة، مؤكدين تمسكهم بالحياة وإحياء شعائرهم الدينية، وإعلان فرحتهم بالعيد رغم الفقد والمعاناة.