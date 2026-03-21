خبير بالقانون الدولي: المنطقة متجهة لتصعيد مفتوح

قال أنيس القاسم إن الولايات المتحدة تعمل على استدراج المنطقة نحو حرب دامية، عبر سياسات تصعيدية وتدخلات متواصلة تزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأوضح القاسم في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن التحركات الأمريكية في الإقليم لا يمكن فصلها عن محاولات إعادة رسم خريطة النفوذ، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية على حساب استقرار شعوب المنطقة.

وأضاف أن حالة التصعيد الحالية تحمل مؤشرات خطيرة على إمكانية انزلاق الأوضاع نحو مواجهة واسعة، قد تكون لها تداعيات كارثية على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الموقف العربي الرسمي، في كثير من الأحيان، أسهم في توفير غطاء سياسي غير مباشر لهذه السياسات، سواء من خلال الصمت أو الاكتفاء ببيانات لا ترقى إلى مستوى الحدث.

وأكد القاسم أن غياب موقف عربي موحد وقوي شجع على التمادي في تنفيذ مخططات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيّن أن القانون الدولي يُنتهك بشكل متكرر في ظل هذه السياسات، دون وجود آليات حقيقية للمحاسبة أو الردع.

ولفت إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إشعال بؤر صراع جديدة، في وقت تعاني فيه المنطقة أصلاً من أزمات متراكمة.

وشدد على أن الشعوب ستكون الخاسر الأكبر من أي حرب قادمة، في ظل ما تحمله من دمار واسع وخسائر بشرية واقتصادية.

ودعا القاسم إلى ضرورة تحرك عربي جاد لإعادة التوازن، ورفض الانجرار وراء سياسات قد تجر المنطقة إلى المجهول.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن تجنب الحرب لا يزال ممكناً، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية ومواقف واضحة تضع مصلحة الشعوب فوق أي اعتبارات أخرى.