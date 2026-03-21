عبد ربه للرسالة: اجراءات قمعية بحق الأسرى في العيد

قال حسن عبد ربه إن سلطات الاحتلال تشن حملة قمع ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين مع حلول كل موسم عيد وشهر رمضان، في محاولة لحرمانهم من أي مظاهر فرح أو طقوس دينية ولو بالحد الأدنى.

وأوضح عبد ربه في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن إدارة السجون تتعمد في هذه الفترات تشديد الإجراءات القمعية، من خلال اقتحام الأقسام، وتنفيذ عمليات تفتيش استفزازية، وفرض قيود إضافية على حركة الأسرى.

وأضاف أن هذه السياسات تأتي في إطار سياسة ثابتة تهدف إلى كسر معنويات الأسرى، خاصة في الأوقات التي يفترض أن تحمل أجواء إنسانية وروحانية كرمضان والأعياد.

وأشار إلى أن إدارة السجون تعمل على تضييق الخناق داخل الغرف، وتقليص المساحات المعيشية، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، ما يحول السجون إلى ما وصفه بـ"مقابر حقيقية".

وأكد عبد ربه أن الاحتلال يسعى بشكل واضح إلى حرمان الأسرى من أداء الشعائر الدينية بحرية، سواء من خلال منع صلاة الجماعة أو التضييق على إدخال المصاحف والمواد الدينية.

ولفت إلى أن سياسة التجويع والإهمال الطبي تتصاعد بشكل خطير خلال هذه الفترات، ما يزيد من معاناة الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن.

وبيّن أن إدارة السجون تحرم الأسرى أيضاً من التواصل مع عائلاتهم، عبر تقليص الزيارات أو منعها، وعرقلة إدخال مستلزماتهم الأساسية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى كسر أي حالة فرح جماعي داخل السجون، ومنع الأسرى من إحياء المناسبات الدينية أو الوطنية بأي شكل.

ودعا عبد ربه المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن إرادة الأسرى ستبقى أقوى من كل محاولات القمع، وأنهم سيواصلون نضالهم رغم كل الظروف القاسية التي يفرضها الاحتلال داخل السجون.