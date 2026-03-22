حماس: اعتداءات المستوطنين في الخليل وجنين تعكس حجم الإرهاب لهذه المليشيات المنفلتة

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن تواصل اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مسافر يطا بالخليل، ومهاجمة منازل المواطنين في بلدة الفندقومية جنوب جنين، وحرق عدد من المنازل، يعكس حجم الإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيات المستوطنين المنفلتة بحماية حكومة الاحتلال المأزومة أمنياً وميدانياً.

وشدد مرداوي مساء اليوم السبت على أن هذه الجرائم لن تفلح في هدفها الرامي لتهجير أبناء شعبنا وتفريغ الأرض من أهلها، عبر القتل والحرق والترويع.

وحذر القيادي في حماس من استمرار هذا التصعيد الخطير، موضحاً أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في جرائمهم.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة إلى تعزيز الصمود والتكاتف، وتفعيل كل سبل الحماية الشعبية للتصدي لاعتداءات المستوطنين.