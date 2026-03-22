كاتب عالمي يشيد بكتاب عن الأسرى لوسام عفيفة باللغة الإنجليزية

أشاد الكاتب العالمي فيجاي براشاد (Vijay Prashad) بكتاب مرتقب حول الأسرى الفلسطينيين للصحفي وسام عفيفة، مؤكدًا أنه يحمل شهادات إنسانية قاسية ومؤثرة.

وفي تغريدة نشرها باللغة الإنجليزية، أوضح براشاد أنه يعمل حاليًا على تحرير الكتاب، مشيرًا إلى أن عفيفة ينقل في كتابه شهادات أسرى تعرّضوا للاعتقال والتعذيب على يد القوات الإسرائيلية خلال الإبادة الجارية. ووصف العمل بأنه يوثّق تجارب مؤلمة لأسرى سياسيين، مستحضرًا “تجارب مروّعة في الزنازين حيث لا إحساس بالزمان أو المكان”.

وأضاف أن الكتاب، الذي سيصدر لاحقًا هذا العام عن دارَي النشر المرموقتين LeftWord Books وInkani Books، يجمع بين التأثير الإنساني العميق والرسالة السياسية الواضحة، مؤكدًا أنه “سيجعلك تبكي، لكنه—آمل—سيملؤك بالغضب من كل ما يُسمح بحدوثه في عالمنا”.

من جانبه، علّق الكاتب وسام عفيفة على تغريدة براشاد قائلًا: “من تحت سماء غزة، التي تهطل أمطارها الآن ونحن نُحيي بداية الربيع الفلسطيني، تابعتُ كلماتك عن الكتاب. هذه شهادات صادقة وقاسية لناجين من الجحيم—تجربة يكتشف فيها الإنسان أن الموت قد يبدو أحيانًا رفاهية مقارنةً بالعذاب الأرضي داخل تلك الزنازين.

أقدّر بعمق التزامك، @vijayprashad. وأتوقع أن تكون لمستك على هذا العمل عميقة ومؤثرة في الروح كما كانت كلماتك اليوم، المكتوبة على وقع الشاي والخبز المحمّص. شكرًا لمساهمتك في إخراج هذه الأصوات من الظل إلى النور”.

ويُعد فيجاي براشاد من أبرز المفكرين والكتّاب في قضايا الجنوب العالمي، وهو مؤرخ وصحفي هندي يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد Tricontinental: Institute for Social Research، كما يُدرّس في جامعات دولية. عُرف بإسهاماته الفكرية في نقد الاستعمار والسياسات الدولية، وله مؤلفات بارزة مثل The Darker Nations وWashington Bullets. ويحظى بحضور واسع وتأثير دولي في قضايا العدالة وحقوق الشعوب.