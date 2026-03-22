الصحة للرسالة: إغلاق معبر رفح يهدد حياة 10 آلاف مريض بينهم 5 آلاف طفل

قال الدكتور خليل الدقران إن استمرار إغلاق معبر رفح يشكل خطرًا مباشرًا على حياة آلاف المرضى في قطاع غزة، خاصة من يعانون من أمراض خطيرة.

وأضاف الدقران في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن نحو 10 آلاف مريض سرطان بحاجة ماسة إلى العلاج خارج القطاع، بينهم قرابة 5 آلاف طفل.

وأوضح أن هؤلاء المرضى يواجهون خطر الموت المحقق في حال استمرار منعهم من السفر لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة غير قادر على توفير العلاجات المتقدمة اللازمة لهذه الحالات.

وبيّن أن هناك أيضًا نحو 10 آلاف مصاب يحتاجون إلى تدخلات علاجية عاجلة نتيجة الإصابات المختلفة.

وأكد أن استمرار إغلاق المعبر يفاقم معاناة المرضى ويحد من فرص إنقاذ حياتهم.

ولفت إلى أن التأخير في تحويل الحالات الطبية أدى بالفعل إلى وفاة عدد من المرضى خلال الفترة الماضية.

وختم الدقران بالتأكيد على أن فتح معبر رفح بشكل عاجل يمثل ضرورة إنسانية ملحة لإنقاذ حياة آلاف المرضى.