الثوابتة: الاحتلال يستغل الحرب لإعادة هندسة التجويع وتشديد الحصار

قال إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل التطورات الإقليمية، بما فيها الحرب على إيران، لإعادة هندسة سياسة التجويع المفروضة على القطاع.

وأضاف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن التحكم في المعابر لا يزال أداة رئيسية بيد الاحتلال لفرض واقع إنساني صعب على السكان.

وأوضح أن آليات إدخال المساعدات والبضائع تخضع لقيود مشددة، بما يضمن استمرار حالة الحصار والتضييق.

وأشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة.

وبيّن أن الاحتلال يستخدم المعابر كوسيلة ضغط سياسية، وليس كقنوات إنسانية لتلبية احتياجات السكان.

وأكد أن استمرار هذا النهج يهدد الأمن الغذائي لمئات آلاف الفلسطينيين.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط لضمان فتح المعابر بشكل دائم ودون قيود.

وختم الثوابتة بالتأكيد على أن استمرار الحصار يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة المواطنين في القطاع.