سفير إيراني: طهران تواجه حربًا مفروضة وتتصدى لمشروع "إسرائيل الكبرى"

قال مير مسعود حسينيان، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس، إن بلاده تدافع عن نفسها في مواجهة ما وصفها بحرب ظالمة فُرضت عليها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن إيران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تجد نفسها مضطرة للدفاع عن سيادتها ومصالحها في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وأوضح أن الهدف الإسرائيلي يتجاوز حدود المواجهة الحالية، ليشمل إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى".

وأشار إلى أن طهران تدرك خطورة هذا المشروع، وتعتبر أن التصدي له اليوم يمثل ضرورة استراتيجية لحماية المنطقة بأكملها.

وأكد أن إيران ترى أن أي تمدد إسرائيلي لن يقتصر عليها، بل سيطال مختلف دول المنطقة، ما يستوجب موقفًا موحدًا لمواجهة هذه التحديات.