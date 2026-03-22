تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة ردًا على أي هجوم أمريكي

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إن الرئيس الأمريكي هدّد باستهداف المنشآت النووية الإيرانية في حال عدم فتح مضيق هرمز، واصفًا هذا التهديد بأنه يأتي في سياق “سلوك عدواني يزعزع الأمن العالمي”.

وأوضح أن طهران أكدت مرارًا أن المضيق لا يُغلق إلا بوجه “الأعداء وحركة المرور الضارة”، مشيرًا إلى أنه لم يُغلق بشكل كامل حتى الآن، وأنه يخضع لإدارة “ذكية” تتيح استمرار عبور السفن غير الضارة وفق ضوابط تضمن أمن إيران ومصالحها.

وحذّر من أن أي هجوم أمريكي على المنشآت الإيرانية سيقابل بإجراءات “عقابية فورية”، تشمل الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، وعدم إعادة فتحه حتى إعادة إعمار المنشآت المتضررة.

وأضاف أن الرد الإيراني سيتضمن أيضًا استهداف محطات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لـ”الكيان الصهيوني”، إلى جانب تدمير شركات في المنطقة يملك الأمريكيون حصصًا فيها، واعتبار محطات الكهرباء في الدول التي تستضيف قواعد أمريكية “أهدافًا مشروعة”.

وأكد المتحدث أن “كل شيء بات جاهزًا” لخوض مواجهة واسعة تستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة غرب آسيا، مشددًا على أن بلاده “لم تبدأ الحرب ولن تبدأها”، لكنها سترد بشكل شامل ومتواصل في حال تعرضت منشآتها لأي اعتداء.