4 شهداء في قصف استهدف مركبة شرطة بمخيم النصيرات وسط غزة

أفادت مصادر طبية ومحلية، مساء اليوم، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر، جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة شرطة على دوار أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القصف وقع بشكل مباشر على المركبة أثناء تواجدها في المنطقة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات متفاوتة الخطورة، جرى نقلها إلى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج.

وأُعلن عن استشهاد كل من: أحمد طلال حمدان، وأسامة طباشة، وعلي أبو ربيع، فيما لم تُعرف هوية الشهيد الرابع حتى اللحظة

ويأتي هذا الاستهداف في سياق التصعيد المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي يطال المدنيين والمنشآت المختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.