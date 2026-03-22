الداخلية تنعى 3 من عناصر الشرطة استُشهدوا بقصف "إسرائيلي" في النصيرات

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم، ثلاثة من ضباط ومنتسبي الشرطة، استُشهدوا جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة شرطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في ثالث أيام عيد الفطر.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أن الشهداء هم: النقيب علي أبو ربيع، والملازم أول أحمد حمدان، والمعاون أحمد طباشة، مشيرةً إلى أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة عدد من عناصر الشرطة والمواطنين الذين تصادف وجودهم في المكان.

وأوضحت أن الضباط استُهدفوا أثناء تأدية واجبهم في خدمة المواطنين، معتبرةً أن هذا القصف يأتي في سياق استهداف متواصل لعناصر الشرطة خلال عملهم.

وأدانت الوزارة ما وصفته بـ"الجرائم المستمرة" بحق ضباط وأفراد الشرطة، مؤكدة أن استهدافهم وهم على رأس عملهم يشكل تصعيداً خطيراً.

وطالبت وزارة الداخلية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على كبح ما وصفته بالسلوك الإجرامي للاحتلال.