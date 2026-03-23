اليوم الـ21 من العدوان على لبنان.. غارات وقصف متواصل وتصعيد ميداني

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على لبنان، اليوم الإثنين، لليوم الـ21 توالياً، مستهدفاً منازل المواطنين والمباني بالطيران الحربي والقصف المدفعي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر منذ 2 آذار/ مارس الجاري إلى 1029 شهيدًا و2786 جريحًا.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الشهابية في قضاء صور.

كما استهدفت قذائف مدفعية منازل في بلدة مارون الراس، فيما تعرضت أطراف الناقورة وزبقين وحامول وطير حرفا لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفجر اليوم، شنّ جيش الاحتلال غارة على سهل بلدة سرعين التحتا، دون أن يُبلغ عن وقوع شهداء.

وأعاد طيران الاحتلال قصف جسر قعقعية الجسر جنوب لبنان، بعد أن كان قد استهدفه قبل أيام.

عمليات حزب الله

ومن جهته، قال عضو المجلس السياسي في حزب الله، وفيق صفا، إن لدى الحزب "مفاجآت في الطريق"، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة الانقضاضية، مؤكداً الاستعداد لحرب طويلة.

وأضاف أن الحزب سيعمل على إجبار الحكومة على التراجع عن قرار منع الأنشطة العسكرية بعد الحرب، "بأي طريقة".

وأعلن الحزب تنفيذ 63 عملية عسكرية يوم أمس الأحد، شملت التصدي لتحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار القوات الإسرائيلية ومستوطَناتها.

وأوضح في بيانات أن "المقاومة الإسلامية" استهدفت تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، ومرابض مدفعية في الزاعورة باستخدام مسيّرات انقضاضية، إضافة إلى استهداف مستوطنة كريات شمونة برشقات صاروخية.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل، منذ أن بدأ الحزب في الثاني من مارس/ آذار الجاري تنفيذ عمليات إطلاق مسيّرات وصواريخ باتجاه أهداف (إسرائيلية)، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.