الاحتلال يكثف استهدافه في قطاع غزة مع تصاعد خروقات التهدئة

قصفت مدفعية الاحتلال، صباح يوم الإثنين، عدة مناطق في قطاع غزة، وسط استمرار وتصعيد في خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار، مستغلة انشغال العالم بالعدوان على إيران.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما سُجلت إصابات برصاص قوات الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر شمالي قطاع غزة، وكذلك قبالة سواحل دير البلح وخان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا وإطلاق نار من آليات الاحتلال استهدف منطقة محيط السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وكان ثلاثة من عناصر الشرطة قد استشهدوا، وأصيب 12 مواطنًا، أمس، في استهداف مركبة شرطية وسط قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف المواطنين في مناطق شمالي القطاع.