مستوطنون يقتحمون مدرسة بحوارة ويستفزون الأهالي برفع علم الاحتلال

اقتحم عدد من المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الإثنين، مدرسة في بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ورفعوا علم الاحتلال فوقها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا مدرسة ذكور حوارة الثانوية، وأزالوا علم فلسطين من فوقها ووضعوا (العلم الإسرائيلي) مكانه، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانها.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في محيط مدينة نابلس خلال الأيام الماضية، حيث تشن جماعات المستوطنين هجمات منظمة تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالحرق والتدمير، وسط حالة من الرعب التي يعيشها المواطنون.

ومساء أمس الأحد، هاجمت مجموعات من المستوطنين، منازل المواطنين ومركباتهم في عدد من بلدات وقرى محافظة نابلس، وأحرقوا ممتلكات للمواطنين.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال، إلى جانب حرق مركبات وإلحاق خسائر كبيرة في الممتلكات.