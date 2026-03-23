ارتفاع عدد المصابين في (إسرائيل) إلى 4713 منذ بدء الحرب مع إيران

أفادت وزارة الصحة (الإسرائيلية) بارتفاع عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران إلى 4713 مصاباً، بينهم 123 ما زالوا يتلقون العلاج.

وقالت مصادر عبرية إنه تم إجلاء ركاب من مطار "بن غوريون"، صباح اليوم، بعد القصف الإيراني.

كما أفادت تقارير بإصابة مبنى في عسقلان جنوب فلسطين المحتلة خلال الرشقة الأخيرة من إيران.

وأشارت بلاغات إلى سقوط رؤوس عنقودية في مناطق بمحيط (تل أبيب) وعسقلان والرملة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد سقوط شظايا في منطقة جنوب فلسطين المحتلة، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع أضرار في أحد المباني، فيما توجهت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع.

وأمس الأحد، قتل (إسرائيلي)، داخل مركبته إثر استهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع، أطلقه حزب الله قرب مستوطنة "مسغاف عام" المحاذية للحدود اللبنانية.

إسرائيل قتلى الاحتلال إصابات الاحتلال الحرب مع إيران إصابات إسرائيل

