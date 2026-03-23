حماس: تصعيد العدوان على غزة انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار واستغلال لانشغال العالم

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه على أهالي قطاع غزة عبر عمليات القتل المتواصلة على امتداد القطاع، من خلال استهداف المدنيين ونقاط الشرطة الفلسطينية.

وأضاف قاسم أن هذا التصعيد يشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهتاراً بمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الاحتلال يستغل انشغال العالم والرأي العام بالعدوان على إيران لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعا قاسم الدول الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته للاتفاق وتنفيذ استحقاقاته.