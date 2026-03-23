إتلاف 44 طنًا من المجمدات الفاسدة في خانيونس

أتلفت بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة بالتعاون مع مفتشي وزارة الإقتصاد الوطني ومباحث التموين وشرطة البلديات، نحو (44) طنًا من المجمدات الفاسدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.

وجاءت عملية الإتلاف بعد ضبط الكميات المذكورة في أحد مستودعات التخزين وبعض المحال التجارية نتيجة انتهاء الصلاحية وسوء التخزين وظهور علامات فساد عليها، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأكدت البلدية أن فرق الصحة العامة لديها تعمل بشكل يومي لمتابعة التزام التجار بالمعايير الصحية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إتلاف المواد الفاسدة وتحويل المسؤولين عنها للجهات المختصة.

ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات قبل شرائها، والإبلاغ عن أي مواد غذائية مشكوك في جودتها، تعزيزًا للشراكة المجتمعية في الحفاظ على السلامة العامة.