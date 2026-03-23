حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين يستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً

أكد عضو المكتب السياسي في حركة “حماس” حسام بدران أن تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية يعكس تحول هجمات المستوطنين إلى حرب مفتوحة تستهدف الوجود الفلسطيني وفرض واقع خطير على الأرض، مشدداً على أن ذلك يستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً.

وحيّا بدران صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، مثنياً على شجاعة الشبان والمجموعات الشعبية التي تتصدى للاعتداءات وتدافع عن القرى والممتلكات، معتبراً أن هذه النماذج تمثل خط الدفاع الأول عن الأرض والكرامة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز دور اللجان الوطنية ولجان الحماية الشعبية في مختلف القرى والبلدات، لرفع مستوى الجهوزية والتصدي لما وصفه بـ”الإرهاب المنظم” المدعوم من حكومة الاحتلال.

كما دعا إلى توحيد الجهود بين القوى والفصائل والفعاليات الشعبية، وتوفير مختلف أشكال الدعم والإسناد للأهالي في المناطق المستهدفة..