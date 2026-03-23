حمود: أي اتفاق لن يضمن انتصار الاحتلال.. والولايات المتحدة أقرت بالخسارة مبكرًا

قال الأمين العام لعلماء المقاومة، ماهر حمود، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تدّعي وجود مفاوضات مع نظام كانت قد روّجت لانهياره، بعد أن عملت على تدمير مقدراته بشكل واسع خلال الفترة الماضية.

وأضاف حمود لـ"الرسالة نت" أن مجريات المواجهة أظهرت أن هذا النظام لم يسقط كما زعمت واشنطن، بل صمد في وجه الضغوط، ما يعكس – بحسب تعبيره – إخفاقًا في تحقيق الأهداف المعلنة.

وأوضح أن الولايات المتحدة دفعت المنطقة نحو ما وصفه بـ"انفجار عبثي"، نتيجة سياساتها التصعيدية التي أسهمت في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن المواقف الأمريكية الأخيرة تعكس إقرارًا مبكرًا بالخسارة، في ظل عدم القدرة على فرض معادلات جديدة على الأرض.

وأكد حمود أن أي اتفاق محتمل لن يكون كفيلًا بضمان انتصار الاحتلال أو داعميه، في ضوء المعطيات الميدانية الراهنة.

وبيّن أن مآلات أي تسوية ستكون انعكاسًا لإرادة القوى التي تمكنت من الصمود في المواجهة، وليس وفق الشروط التي سعت واشنطن لفرضها.

وشدد على أن القوى التي تقاتل اليوم تسعى إلى انتزاع كرامتها وحقوقها، وفي مقدمتها ردع العدوان ووقفه عند حدوده.

وختم بالقول إن نتائج المرحلة الحالية ستُعيد رسم موازين القوى في المنطقة، بما يتجاوز الرؤية الأمريكية التقليدية.