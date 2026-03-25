شهيد وعدة جرحى بقصف الاحتلال (الإسرائيلي) جنوب دير البلح

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم "الست أميرة" للنازحين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن المناطق الشرقية لمدينة غزة شهدت فجر اليوم الأربعاء، قصفًا مدفعيًا استهدف المدنيين، بينما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل على جنوب غربي مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين والنازحين، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات بين المواطنين.

كما تعرضت خيام النازحين على بحر مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، لإطلاق نار من زوارق الاحتلال الحربية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بحسب مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووصفت إصابتان بين الأطفال بالمتوسطة، فيما وُصفت إصابة طفل ثالث بالخطيرة، إضافة إلى إصابة رجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 167 على التوالي خرق وقف إطلاق النار والهدنة في القطاع، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، مع استمرار عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي والجوي على مناطق مختلفة.