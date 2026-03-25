الضفة.. 109 اعتداءات للمستوطنين في 5 أيام

نفذت جماعات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية 109 اعتداءات خلال الأيام الخمسة الماضية، في مؤشر على وتيرة متسارعة من الهجمات التي استهدفت مناطق واسعة شملت مواطنين وممتلكاتهم.

وتركّزت ذروة الاعتداءات بين 21 و23 مارس/ آذار الجاري، حيث شهدت عدة محافظات عمليات تخريب واعتداءات متزامنة طالت الطرق والممتلكات، وسط حالة من التوتر في عدد من القرى والبلدات.

وتصدّرت محافظة نابلس قائمة المناطق الأكثر تعرضًا للاعتداءات بـ38 اعتداءً، تلتها محافظة رام الله بـ23 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ21 اعتداءً.

فيما توزعت بقية الاعتداءات على مناطق أخرى، مع تسجيل أضرار متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

وتنوعت الاعتداءات بين إحراق منازل ومركبات، خاصة في القرى الواقعة جنوب نابلس، إلى جانب تدمير في القطاع الزراعي تمثل باقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي، فضلاً عن استهداف مدارس وتخريب مرافق تعليمية.

وشملت الاعتداءات ترهيب المواطنين على الطرق من خلال رشق المركبات بالحجارة وإغلاق بعض المحاور، إضافة إلى اعتداءات مباشرة على المزارعين في المناطق النائية، ما أدى إلى خسائر مادية وتعطيل أعمالهم.