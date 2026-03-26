إصابة 6 مستوطنين بسقوط شظايا صاروخ إيراني في وسط فلسطين المحتلة

جانب من الأضرار التي تسببت بها سقوط شظايا صاروخ إيراني في مدينة القدس المحتلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدد من الإصابات إثر سقوط شظايا صاروخ "عنقودي" إيراني استهدف مناطق في وسط فلسطين المحتلة.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ أُطلق ضمن رشقات صاروخية رُصدت من جهة الشرق، ما أدى إلى سقوط شظايا في مناطق عدة، بينها كفر قاسم و"شاعر شمرون" بالضفة الغربية، وأسفر ذلك عن إصابة 6 مستوطنين.

ودوت صافرات الإنذار في (تل أبيب) ومحيطها والسهل الداخلي وصولاً إلى مناطق قريبة من القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم إصابة ضابط وثلاثة جنود من قواته بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لاستهداف بقذيفة خلال العمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان.

