بالأسماء.. الاحتلال يعتقل مواطنين بينهم سيدة وفتى في اقتحامات بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 26 مارس 2026، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وأسفرت عن اعتقال مواطنين، بينهم سيدة وفتى، وتركزت الاعتقالات في الخليل ونابلس.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مجدي وائل البدوي (17 عامًا) من مخيم العروب، كما اعتقلت السيدة دعاء إسماعيل البطاط، والمواطن محمد جمال أبو عواد من بلدة الظاهرية، إضافة إلى اعتقال الشاب نديم عبد الجواد خليل من بيت أمر أثناء مروره عبر حاجز “الكونتينر” جنوب شرق القدس المحتلة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحام بلدة زيتا جماعين، وهم: فتحي الحايك، وضرار جاموس، وعبود السليم، وموسى العسراوي.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صافي ولد علي من بلدة صانور، كما اعتقلت الشاب حسن أبو حامد من قرية فقوعة شرق المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ محمد بدير، شقيق الأسير عبد الغني بدير، عقب مداهمة منزله في الحي الغربي للمدينة، كما اعتقلت الشاب عمر استيته من المدينة.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال اليومية، بما يشمل النساء والأطفال، يعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الاحتلال القائمة على التنكيل بالمواطنين، وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

