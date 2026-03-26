إعلام الأسرى: أوضاع مأساوية متدهورة للأسرى في سجن النقب

أفاد مكتب إعلام الأسرى الأربعاء 25 مارس 2026، بتدهور مستمر في الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى داخل سجن النقب، في ظل ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة تمس مختلف جوانب حياتهم.

وأوضح المكتب نقلا عن مصادر خاصة، أن الأسرى يعانون من انتشار واسع للأمراض الجلدية كـ”السكابيوس” والفطريات، إلى جانب أمراض مزمنة دون توفر الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أوزانهم وتفاقم أوضاعهم الصحية.

وأشار إلى أن الطعام المقدم للأسرى سيئ جدًا من حيث الكمية والنوعية، حيث لا تتجاوز الوجبات اليومية مجتمعة الحد الأدنى لاحتياجات الإنسان، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صحتهم.

وبيّن أن إدارة السجن تقيّد خروج الأسرى إلى “الفورة”، بحيث لا تتجاوز نصف ساعة يوميًا وبشكل غير منتظم، إضافة إلى تردي أوضاع النظافة بسبب نقص مواد التنظيف، ما يزيد من انتشار الأمراض داخل السجن.

وأكد المكتب أن الأسرى يواجهون نقصًا حادًا في الملابس ومقومات الحياة الأساسية، ما يعكس واقعًا إنسانيًا مأساويًا يستدعي تدخلًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات وتحسين ظروف احتجازهم.