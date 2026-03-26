عمرو موسى للرسالة: السلاح الفلسطيني ليس المشكلة

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى؛ إن السلاح الفلسطيني لم يكن يوما يمثل المشكلة؛ "الفلسطينيون طالما لم يحصلوا على حقوقهم التاريخية بإقامة دولة ضمن حل الدولتين؛ وإنهاء الاحتلال؛ فالأزمة ستظل متواصلة".

وأضاف موسى في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت"، "أي خطة لا تعالج أساس المشكلة؛ هي تبحث عن قشور لا معنى لها؛ ولن تحقق فائدة ولا جدوى سوى إبقاء المشكلة حاضرة".

وتابع: "قبل 87 لم يكن هناك حماس؛ لكن كان هناك احتلال؛ والتجربة تقول استمرار الاحتلال يعني استمرار التوتر والصراع".

وأشار موسى إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لخطر حقيقي يهدد وجودهم؛ والعرب جميعا يعيشون في حروب تستهدف وجودهم؛ "لا مناص سوى أن يتحد العرب معا؛ وأن يتحد الفلسطينيون معا ويتجاوزوا صراعاتهم الداخلية".