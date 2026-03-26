الجاليات الفلسطينية بأمريكا: خطة مالدينوف تهرب من استحقاقات اتفاق وقف اطلاق النار

قال الناشط الجاليوي رهيف لافي عوض الله؛ رئيس شبكة اتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا؛ أن خطة المبعوث الدولي نيكولاي مالدينوف لا تمثل مدخلا لتحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية؛ وتعتبر تهربا من استحقاق اتفاق وقف اطلاق النار؛ وقرار مجلس الأمن الدولي.

وذكر عوض الله لـ"الرسالة نت" أنّ الخطة بمجملها تعارض في جوهرها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ التي نصّت على ضرورة اتفاق فلسطيني في الوصول لاتفاق يحيّد استخدام السلاح الفلسطيني.

واعتبر ربط الاعمار بتسليم السلاح؛ ابتزاز دولي رخيص ضد الشعب الفلسطيني؛ ويثير تخوف من وجود إرادة دولية لتحقيق التهجير بأساليب مختلفة تحت ذريعة الاعمار.

وبين أن الخطة التي تنص على الإعمار في مناطق تنزع منها السلاح؛ تتضمن مخاطر نقل الفلسطينيين إلى رفح تحت ذريعة الإعمار؛ وهو يعني تحقيق التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدّ أن الخطة تقفز عن مهام مالدينوف التي يناط بها تحقيق الإعمار والإغاثة للشعب الفلسطيني في القطاع.

وشددّ على أنه طالما استمر الاحتلال؛ فلا يمكن نزع السلاح أو استئصاله؛ مشددًا على ضرورة انهاء الاحتلال أولا وتمكين الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولة فلسطينية.

ودعا عوض الله لموقف وطني شامل؛ يستند على استراتيجية شاملة؛ تحول دون الاستفراد بقطاع غزة.