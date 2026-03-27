261 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في (إسرائيل) بينها 31 حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة (الإسرائيلية)، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، إلى 5492، بينهم خلال الـ24 ساعة الماضية 261 حالة 31 منها حرجة.

وذكرت الوزارة أن "من بين المصابين 116 شخصا يتلقون العلاج حاليا بينهم شخص واحد بإصابة حرجة، و16 في حالة خطيرة، و24 في حالة متوسطة و74 في حالة طفيفة و1 يعاني من القلق وحالة هلع واحدة".

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي (الإسرائيلي) إن 22 (إسرائيليا) قتلوا منذ بداية الحرب.

وتستمر الحرب بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) ضد إيران لليوم الثامن والعشرين على التوالي، وسط تصعيد عسكري متبادل، مع وقوع هجمات تستهدف مواقع داخل إيران وأخرى تجاه فلسطين المحتلة، بالتزامن مع تطورات إقليمية ومحادثات أمريكية إيرانية متواصلة حول شروط وقف الحرب.