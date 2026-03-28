القوات المسلحة اليمنية تنفذ أول هجوم صاروخي على أهداف (إسرائيلية) جنوب فلسطين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت، تنفيذ أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة.

وجاء في البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، أن العملية تأتي تنفيذاً لما ورد في البيان السابق حول التدخل العسكري المباشر دعماً للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، في ظل استمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين في تلك الدول.

وأشار البيان إلى أن العملية تزامنت مع العمليات البطولية التي ينفذها المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة ووقف العدوان على كافة جبهات المقاومة