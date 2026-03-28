حماس تدين استهداف صحفيين في جنوب لبنان وتدعو لمحاسبة الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، ما وصفته بـ"الجريمة الإجرامية" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركبة تقل عدداً من الصحفيين والمراسلين في جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم.

وأفادت الحركة في بيان صحفي أن الهجوم أسفر عن استشهاد مراسل قناة المنار علي شعيب، ومراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني، إضافة إلى المصور الصحفي محمد فتوني، مؤكدة أن استهدافهم يمثل "استمراراً لسياسة ممنهجة" تستهدف الصحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني.

واعتبرت حماس أن العملية تشكل "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية وقوانين الحروب"، مشيرة إلى أن تبني جيش الاحتلال للهجوم والتفاخر به يعكس "استهتاراً بالمجتمع الدولي وضماناً للإفلات من العقاب"، على حد تعبيرها.

ونعت الحركة الصحفيين الثلاثة، مؤكدة أنهم قضوا في "عملية قتل متعمد"، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذه الجرائم، والعمل على فرض عقوبات رادعة على الاحتلال، ومحاسبة قادته.

كما طالبت بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، وفضح ما وصفته بـ"الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية" في فلسطين ولبنان.