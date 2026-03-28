فصائل المقاومة: وحدة الفلسطينيين تُفشل مخططات الاحتلال وتحذير شديد لميليشيات العملاء في غزة

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة الشهيدين الشقيقين سائد وفهمي عمر قدوم اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد مواجهة بطولية مع ميلشيات العملاء المجرمين.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، أن وحدة أبناء الشعب الفلسطيني، بكل مكوناته الفصائلية والعشائرية، "تشكل الدرع الحامي" للشعب والمقاومين و"تُساهم بشكل كبير بإحباط وإفشال مخططات العدو وعملاؤه".

وقالت "فصائل المقاومة" في بيان لها اليوم، تلقته "الرسالة نت"، إن ميليشيات الاحتلال والمرتزقة تُحاول تنفيذ أجندات العدو ومخططاته بالاعتداء على أبناء شعبنا، في ظل انشغال جيش الاحتلال في العدوان على إيران ولبنان.

وتابعت: "إلا أن هذه المحاولات الخبيثة تواجه بيقظة أمن المقاومة وأبطالها والفشل يكون مصيرها".

وحذرت "المقاومة"، ميلشيات الاحتلال بأن "دبابات وطائرات العدو لن تحميكم من مصيركم المحتوم، والعدو يرمي بكم إلى التهلكة، وكل تحركاتكم تحت أعين ورصد أمن المقاومة".

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الشهيدين الشقيقين سائد وفهمي عمر قدوم. موضحة أنهما ارتقيا برصاص قوات الاحتلال بعد "مواجهة بطولية" مع ميلشيات العملاء المجرمين.

ودعت "المقاومة"، كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى "المبادرة الفورية" والإبلاغ عن "أي تحركات مشبوهة" أو أماكن ومواقع العملاء ومرتزقة الاحتلال لإفشال مخططاتهم في مهدها.

وفي بيان سابق، يوم 24 آذار الجاري، حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، من تنامي نشاط العصابات والمليشيات الخارجة عن القيم الوطنية، متهمة إياها باستغلال الظروف الصعبة في قطاع غزة للاعتداء على المواطنين وزعزعة الاستقرار المجتمعي.

وتشكلت المليشيات في المناطق التي يُسيطر عليها الاحتلال، وتنشط فيها عسكريًا إلى جانب قوات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية وعناصرها، تزامنًا مع الاعتداء على المواطنين وتنفيذ عمليات اغتيال وسطو بحماية من طائرات وآليات الاحتلال العسكرية.