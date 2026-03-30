وزارة الصحة (الإسرائيلية): 232 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي جراء الحرب على إيران

تتواصل، لليوم الـ31 على التوالي، الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وسط تصعيد عسكري متبادل واتساع رقعة الاستهدافات.

وأعلنت وزارة الصحة (الإسرائيلية) إجلاء 6008 مصابين إلى المستشفيات منذ بدء الحرب، بينهم 232 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت الوزارة بأن إجمالي السكان الذين تضررت منازلهم منذ بداية الحرب بلغ 5554 شخصًا.

وفي سياق متصل، أشار موقع "واللا" العبري، صباح اليوم، إلى إصابة مستوطن جراء استهداف مسيّرة أُطلقت من لبنان شاحنة في كريات شمونة، شمال فلسطين المحتلة.

كما أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) عن إصابة 6 من جنوده بجروح، بعضهم في حالة خطرة، جراء حوادث منفصلة جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات في المنطقة.