استشهاد 3 مواطنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين، فجر يوم الإثنين، بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة، وسط تواصل لخروقاته اتفاق وقف النار.

وقالت مصادر محلية إن 3 شهداء ارتقيا وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب عبد الله عزات العصمي، متأثرًا بجراحه، بعد استهداف مجموعة من المواطنين قرب مفترق عسقولة.

واستهدف إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم الإثنين، المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة، وشرقي مدينة غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 172 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية البحرية، تزامنًا مع عمليات نسف وتفجير مبان ومنشآت مدينة في مختلف مناطق القطاع.