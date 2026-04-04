4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026

لم يعد التأهل إلى كأس العالم مقتصرًا على القوى التقليدية، بعدما أحدث قرار توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا في نسخة 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نقلة نوعية في شكل المنافسة. هذا التغيير فتح الباب أمام منتخبات كانت لسنوات طويلة خارج الحسابات، لتجد نفسها اليوم على أعتاب أكبر حدث كروي في العالم.

في ظل النظام الجديد، برزت أربعة منتخبات ستخوض النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، هي الرأس الأخضر، الأردن، كوراساو، وأوزبكستان. ويعكس هذا الحضور الجديد اتساع رقعة المنافسة عالميًا، وتراجع الفجوة التي كانت تفصل بين الكبار وبقية المنتخبات.

الرأس الأخضر .. إنجاز يتجاوز كرة القدم

في القارة الأفريقية، شكّل تأهل منتخب الرأس الأخضر قصة ملهمة، بعدما تصدر مجموعته متفوقًا على منتخبات أكثر خبرة.

ولا يقتصر هذا الإنجاز على نتائجه داخل الملعب، بل يمتد ليعكس قدرة دولة صغيرة بإمكانات محدودة على فرض نفسها عبر مشروع كروي متطور، خاصة بعد تطور نتائجه في كأس أمم أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

الأردن .. حلم عربي يتحقق

عربيًا، سجّل منتخب الأردن لحظة تاريخية ببلوغه كأس العالم لأول مرة، بعد مسيرة مميزة في التصفيات تُوجت بانتصارات حاسمة.

ويعكس هذا التأهل نضج جيل كروي بدأ يبرز بقوة منذ كأس آسيا 2023، ليؤكد أن المنتخب بات قادرًا على المنافسة على أعلى المستويات.

كوراساو .. أصغر الحاضرين بأكبر الطموحات

في منطقة الكونكاكاف، نجح منتخب كوراساو في تحقيق إنجاز غير مسبوق، ليصبح من أصغر الدول التي تبلغ النهائيات من حيث عدد السكان.

واعتمد المنتخب على مزيج من المواهب المحلية ولاعبين من أصول أوروبية، ما ساهم في بناء فريق قادر على تجاوز محدودية الإمكانات وفرض حضوره.

أوزبكستان .. كسر العقدة الآسيوية

أما في آسيا، فجاء تأهل منتخب أوزبكستان تتويجًا لسنوات من المحاولات القريبة، بعدما تمكن أخيرًا من تجاوز إخفاقاته السابقة. ونجح المنتخب في حسم تأهله بثبات، مستفيدًا من تطور لاعبيه واحتراف عدد منهم في أوروبا، ليصبح أول ممثل لآسيا الوسطى في تاريخ كأس العالم.

المونديال بحلّة جديدة

تعكس هذه القصص الأربع تحوّلًا حقيقيًا في بنية كرة القدم العالمية، حيث لم تعد الهيمنة حكرًا على أسماء بعينها، بل باتت الفرصة متاحة أمام منتخبات جديدة لكتابة تاريخها.

ومع اقتراب انطلاق نسخة 2026، يبدو أن العالم على موعد مع بطولة مختلفة، تحمل في طياتها تنوعًا أكبر ومفاجآت محتملة تعيد رسم ملامح اللعبة.