مركز "شرطة غرب خان يونس" ينهي خلافًا ماليًا بقيمة 160 ألف شيكل

أنهى مركز شرطة غرب خان يونس خلافًا ماليًا بين مواطنين، بلغت قيمته 160 ألف شيكل، إثر خلاف نشأ بينهما حول معاملات شراكة تجارية في أحد مطاعم الشاورما.

وذكرت الشرطة أنها تعاملت مع الشكوى فور تلقيها، حيث جرى استدعاء الطرفين والاستماع إلى إفاداتهما كلٌ على حدة، إلى جانب مراجعة المستندات والفواتير والوثائق المالية ذات الصلة بالخلاف.

وأوضحت أن الطواقم المختصة اعتمدت أسلوب الوساطة، فعقدت جلسات منفصلة مع الطرفين لبحث تفاصيل النزاع، قبل جمعهما في لقاء مشترك بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل عادل يضمن حقوقهما.

وأسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق ودي شامل، أنهى الخلاف بشكل كامل، حيث وقّع الطرفان على تسوية قانونية وفق الأصول، بما يكفل عدم تجدد النزاع مستقبلاً.

وأكدت الشرطة أن هذه الجهود تندرج ضمن دورها في تعزيز السلم الأهلي وتسوية النزاعات المدنية بطرق قانونية تحافظ على الحقوق وتحد من تفاقم الخلافات بين المواطنين.