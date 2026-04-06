شهيد وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في خانيونس

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الإثنين، بارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين، إثر عمليات إطلاق نار في حادثتين منفصلتين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية وطبية متطابقة أن المواطن مجدي أصلان استشهد وأصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب منطقة القرارة على شارع صلاح الدين جنوب قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، أصيب مدنيان من العاملين في منظمة الصحة العالمية صباح اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال، بعد استهداف مركبة تابعة للمنظمة الدولية بإطلاق نار على طريق صلاح الدين في منطقة القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية فجر اليوم قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في تلك المناطق، فيما عادت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم لتطلق قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ179 على التوالي، ارتكاب انتهاكات وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي وبحري استهدف عدة مناطق في القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التوتر وخرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان في القطاع.