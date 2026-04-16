إيران تعلن اعتقال 4 من عملاء الموساد الإسرائيلي

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال أربعة أشخاص قال إنهم مرتبطون بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وذكرت الوكالة أن الموقوفين متهمون بتزويد ضباط في الموساد بصور لمواقع عسكرية وأمنية حساسة داخل إيران، عبر الإنترنت، خلال ما وصفته بـ“الحرب المفروضة الثالثة” التي بدأت، بحسب الرواية الإيرانية، بعد ضربات أمريكية إسرائيلية على البلاد في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت “إرنا” أن الاعتقالات جرت في محافظة جيلان المطلة على بحر قزوين، من دون الكشف عن توقيت تنفيذ العملية.

وتعلن إيران بشكل متكرر اعتقال أشخاص تتهمهم بالتجسس لصالح إسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من حملات توقيف واسعة وإعلانات عن محاكمات وإعدامات بحق مدانين بالتجسس.

كما كانت السلطات الإيرانية قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانوناً جديداً يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، خصوصاً الأمريكية والإسرائيلية.