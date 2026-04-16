استشهاد شقيقين في بيت لاهيا والاحتلال يواصل خروقاته

استشهد شقيقان من عائلة العطار، اليوم الخميس، جراء قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مقابل مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيدين هما: عبد المالك العطار وعبد الستار العطار، حيث ارتقيا في القصف الذي استهدف المنطقة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، شهدت المناطق الشرقية من قطاع غزة إطلاق نار مكثف من آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح مراسلنا في خان يونس أن دبابات الاحتلال واصلت إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف الأحياء الحدودية.

وفي مدينة غزة وشمالها، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على طول السياج نيرانها بكثافة نحو المناطق الشرقية، تزامناً مع قصف مدفعي متقطع طال عدة مواقع.

كما حلّقت طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال على ارتفاعات منخفضة في أجواء المدينة، ما تسبب بحالة من التوتر والقلق في صفوف السكان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 750 فلسطينياً خلال هذه الفترة.