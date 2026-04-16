المقاومة تحبط أنشطة للعملاء

كشفت مصادر في المقاومة، في حديثها إلى «الأخبار»، عن «جهد استخباري» تبذله قوات الاحتلال عبر عملائها، يعتمد على ما يُعرف بـ«الاستطلاع بقوة النار»، والقائم على تشغيل عملاء لرصد مواقع تموضع المقاومين. ولفتت المصادر إلى أن المقاومة رصدت هذا النشاط مبكراً، وتمكّنت من إحباطه بالفعل، رغم استهداف عدد من عناصرها، كما نجحت في توقيف عدد من المتورّطين، عبر إجراءات أمنية وأخرى عشائرية وعائلية.

وأضافت المصادر أن «المقاومة حيّدت عناصر من العملاء عن طريق عوائلهم، في ظلّ امتهان الاحتلال لهؤلاء العناصر الملتحقين بالعصابات في مناطق شرق غزة»، مؤكدة أن المقاومة «نجحت في التعامل مع تعقيدات أمنية متعدّدة، في سياق صراع الأدمغة الذي لم يتوقف لحظة خلال الفترة الماضية».