تعليمات من جيش الاحتلال بالاستعداد لوقف إطلاق النار مع لبنان وجوزيف عون يرفض التواصل مع نتنياهو

أفادت صحيفة هآرتس بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لقواته في الميدان بالاستعداد لاحتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع لبنان، في ظل تصاعد الجهود الدولية لاحتواء التوتر على الجبهة الشمالية.

في المقابل، أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رفضه إجراء أي اتصال مباشر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رغم مساعٍ أميركية لفتح قنوات تواصل بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات دون إعلان رسمي عن التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، فيما تستمر التحركات السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.