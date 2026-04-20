شهود عيان: مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات عميلة شرقي خان يونس 

أكد شهود عيان، الاثنين، مقتل عدد من عناصر الميليشيات العميلة للاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الشهود بأنهم بدأوا بسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس، أعقبه بعد نحو نصف ساعة دوي انفجار قوي ناتج عن قذيفة بدت، بحسب وصفهم، من طراز "الياسين 105".

وبحسب ما أورده الشهود، تبيّن لاحقًا أن مجموعة من الميليشيات المتعاونة مع جيش الاحتلال حاولت التقدم باتجاه المنطقة، قبل أن يتم التصدي لها من قبل مقاومين.

وأضافت المصادر أن جيبًا عسكريًا كان يقل عددًا من عناصر تلك المجموعات تعرض للاستهداف بقذيفة "تاندوم"، ما أدى إلى تدمير جيبين ومقتل من بداخلهما.

وأشار الشهود إلى أن طائرات الاحتلال عادت لاحقًا لقصف الآليات المستهدفة، بعد فشلها في توفير غطاء جوي وتأمين الحماية للمجموعة.

وشهد قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة فعاليات شعبية تحذر من التعامل أو الانخراط في الميليشيات العميلة للاحتلال، داعية الشباب المغرر بهم للتوبة والعودة إلى حضن شعبهم، وسجلت عودة العشرات منهم إلى أهاليهم، بعد منحهم العفو والأمان.

وتعمل الميليشيات العميلة للاحتلال ككلاب حراسة وتأمين لمواقع الجيش والخط الأصفر، وتورطت في ارتكاب جرائم قتل وسرقة وقطع طرق.