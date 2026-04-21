حين تُعاد تسمية الأرض..  قراءة في كتاب “تخيّل الأرض المقدسة”

في هذا الكتاب الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، لا يكتب أحمد الدبش عن الجغرافيا بوصفها خرائط صامتة، بل ككائن حيّ يُعاد تشكيله، وتُعاد تسميته، ويُنتزع من ذاكرته الأصلية ليُزرع في ذاكرة أخرى.

منذ الصفحات الأولى، يأخذنا الدبش إلى ما هو أبعد من السرد التاريخي التقليدي. لا يكتفي بسؤال: ماذا حدث في فلسطين؟ بل يذهب إلى سؤال أكثر إيلامًا: كيف تغيّر معنى فلسطين نفسها؟

يروي الكتاب حكاية "الأرض المقدسة" لا كحقيقة ثابتة، بل كفكرة جرى بناؤها عبر قرون، بدأت من نصوص دينية، ثم تحولت تدريجيًا إلى مشروع سياسي. فكرةٌ أعادت تشكيل المكان، لا بالحجارة فقط، بل بالكلمات أيضًا.

في أحد المقاطع اللافتة، يشير الدبش إلى أن:"تحوّل مفهوم الأرض المقدسة من سردية روحية إلى أداة سياسية"

هذه الجملة تختصر مسارًا طويلًا من التحوّلات، حيث لم تعد الأرض مجرد مكان، بل رواية يجري فرضها.

يمضي الكتاب في تتبع هذا التحوّل، كاشفًا كيف ساهمت الكتابات الأوروبية، والرحلات الاستكشافية، والدراسات التوراتية، في رسم صورة خيالية عن فلسطين—صورة خالية من أهلها، جاهزة لإعادة الامتلاء بسردية جديدة.

لكن الذروة الحقيقية للكتاب تظهر في فصله حول عبرنة الخريطة الفلسطينية. هنا، تصبح اللغة ساحة معركة. أسماء القرى لا تعود كما هي، بل تُستبدل، تُحرّف، أو تُمحى بالكامل.

يكتب الدبش في هذا السياق: "عبرنة الأسماء كانت جزءًا من إعادة كتابة التاريخ"

ليست المسألة مجرد تغيير أسماء، بل محاولة لإعادة تعريف المكان نفسه. حين تُمحى "اللد" لتصبح "لود"، أو "صفد" لتُكتب بطريقة أخرى، لا يتغير اللفظ فقط، بل تتغير الحكاية التي يحملها الاسم.

الكتاب يكشف أن هذه العملية لم تكن عشوائية، بل ممنهجة، خاصة بعد عام 1948، حيث تشكلت لجان متخصصة لإعادة تسمية المواقع الفلسطينية، في محاولة لقطع الصلة بين الأرض وذاكرتها العربية.

وفي موضع آخر، يلفت إلى أن:"حافظت المواقع الفلسطينية على أسمائها العربية حتى ما بعد 1948" وكأن الأسماء قاومت، قبل أن تُنتزع منها تدريجيًا.

لكن ما يمنح هذا العمل ثقله الحقيقي، ليس فقط ما يكشفه من وقائع، بل الطريقة التي يعيد بها تعريف الصراع نفسه. فالقضية، كما يطرحها الدبش، ليست فقط صراعًا على الأرض، بل على معنى الأرض—على من يملك حق تسميتها، وسرد تاريخها، ورسم خرائطها.

في نهاية الكتاب، لا يقدّم المؤلف خاتمة تقليدية، بل يترك القارئ أمام سؤال مفتوح: إذا كانت الأرض يمكن أن تُعاد تسميتها… فهل يمكن لذاكرتها أن تُمحى فعلًا؟

هنا، يتحول الكتاب من دراسة أكاديمية إلى شهادة—شهادة على أن المعركة في فلسطين لم تكن يومًا بالسلاح فقط، بل بالكلمات أيضًا. وأن ما يُكتب على الخرائط، قد يكون أحيانًا أخطر مما يُكتب في التاريخ.