لجان المقاومة: اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام "الإسرائيلية" تصعيد خطير

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن اقتحام المتطرفين الفاشيين الصهاينة للمسجد الأقصى ورفع أعلام الكيان الغاصب، يمثل تصعيداً خطيراً واستمراراً لنهج صهيوني منظم لاستهداف الأقصى تحت غطاء سياسي وعسكري من حكومة نتنياهو الفاشية.

وأضافت لجان المقاومة، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن الاقتحامات المستمرة ورفع الأعلام الإسرائيلية في ساحات الأقصى، وإقامة الصلوات التلمودية فيه، هي تجسيد للفاشية والبربرية والعقيدة الإجرامية والعنصرية الصهيونية لقادة الكيان الإسرائيلي، واستهانة واستهتار بمشاعر ملايين المسلمين.

وشددت على أن التدنيس المتواصل للمسجد الأقصى يستدعي التحرك العاجل والفاعل والحقيقي لشعوب الأمة وعلمائها ونخبها السياسية والفكرية من أجل نصرة الأقصى، والتصدي للأطماع والمخططات الإسرائيلية التي تحاك ضده.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومين والثوار الأبطال إلى النفير العام وضرب العدو الإسرائيلي في كل مكان من أرضنا المباركة.

كما دعت أهالي الضفة الثائرة والقدس وأرضنا المحتلة عام الـ48 لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى؛ لإفشال مؤامرات التهويد والتدنيس والتقسيم التي تستهدف الأقصى.