بينها العربية.. "ديب إل" تطلق ميزة للترجمة الحية بأكثر من 40 لغة

أعلنت شركة "ديب إل" (DeepL) الألمانية، والرائدة عالميا في تقنيات الذكاء الاصطناعي اللغوي، عن الإطلاق الرسمي والواسع لمنظومة "ديب إل فويس" (DeepL Voice)، وهي أداة متطورة مصممة لتقديم ترجمة صوتية حية وفورية للمحادثات المباشرة والاجتماعات الافتراضية، ما يمثل تحولا جذريا في مسيرة الشركة من النصوص إلى التواصل الصوتي.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة عبر موقعها الإلكتروني، تنقسم الخدمة الجديدة إلى محورين رئيسيين:

– "ديب إل فويس للاجتماعات" (DeepL Voice for Meetings): وهي أداة مخصصة للمنصات الرقمية مثل "مايكروسوفت تيمز" و"زوم"، حيث تتيح لكل مشارك التحدث بلغته الأم، بينما تظهر ترجمة نصية فورية "كابشنز" (Captions) لبقية المشاركين بلغاتهم الخاصة، ما يلغي الحاجة للمترجمين البشريين في الاجتماعات الروتينية.

– "ديب إل فويس للمحادثات" (DeepL Voice for Conversations): وهو تطبيق مخصص للأجهزة المحمولة (آي أو إس وأندرويد) يستهدف العاملين في الخطوط الأمامية مثل موظفي الفنادق، والمستشفيات، أو الفنيين، حيث يتيح ترجمة الكلام وجها لوجه مع وضعية عرض "فيس تو فيس" (Face-to-Face) التي تسهل على الطرفين قراءة الترجمة بوضوح.



دعم واسع للغة العربية ولغات عالمية

وأكدت التقارير التقنية أن التحديثات الأخيرة للمنظومة شملت توسعا كبيرا في اللغات المدعومة، حيث تدعم المنظومة الآن أكثر من 40 لغة للإدخال الصوتي، من بينها اللغة العربية، والصينية (الماندرين)، والأوكرانية، بالإضافة إلى اللغات الأوروبية الأساسية.

إضافة إلى ذلك، تميزت التقنية الجديدة بالدقة، ففي اختبارات "بلايند إيفالويشنز" (Blind Evaluations) التي أجرتها شركة الأبحاث السويسرية المستقلة "سليتر" (Slator)، فضل 96% من الخبراء اللغويين جودة ترجمة "ديب إل فويس" على الحلول المنافسة من غوغل ومايكروسوفت وزووم، مشيرين إلى تفوقها في صياغة الجمل والسياق المهني.

وأحد أبرز الابتكارات التي كشفت عنها الشركة هو ميزة التخصيص التي ستصبح متاحة بشكل كامل في مايو/أيار المقبل من هذا العام، حيث تسمح هذه الميزة للشركات بتلقين النظام مصطلحات تقنية خاصة أو أسماء منتجات أو أسماء موظفين لضمان ترجمتها بدقة متناهية حتى في البيئات عالية التخصص.

الأمان والخصوصية.. المعيار الذهبي

في السياق ذاته، شدد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديب إل"، ياروسلاف كوتيلوفسكي، على أن الأمان هو الركيزة الأساسية لهذا المنتج. وبحسب سياسة الخصوصية المعلنة، فإنه لا يتم تخزين الصوت، بل تعالج البيانات الصوتية مؤقتا في الذاكرة وتحذف فور انتهاء المكالمة.

كما أكدت الشركة أن بيانات العملاء لا تستخدم نهائيا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يجعلها متوافقة مع معياري "جي دي بي آر" (GDPR) الإلزامي الصادر عن الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية الأفراد، و"إس أو سي 2″ (SOC 2) الذي يركز على كيفية إدارة الشركات لبيانات عملائها وحمايتها.

وقالت الشركة إن الخدمة متاحة حاليا لقطاع الأعمال عبر اشتراكات خاصة، مع توفير نسخة تجريبية للشركات التي ترغب في اختبار التكنولوجيا قبل اعتمادها على نطاق واسع، وتستهدف الشركة بهذا الإطلاق تعزيز الإنتاجية في الشركات العالمية التي تعاني من بطء التواصل بسبب اختلاف اللغات.

المصدر: الجزيرة + وكالات