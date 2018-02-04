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الرسالة نت - محمود هنية

كشف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس باسم الزعارير، عن معلومات خطيرة تتعلق بأسباب اعتقال الاحتلال عدد من النواب اداريًا، مشيرا إلى أن المحققين الإسرائيليين كانوا يوعزوا سبب التوقيف الى وجود تقارير من جهات رسمية في السلطة الفلسطينية حول نشاطهم السياسي.

وقال الزعارير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ كثير من النواب الذين جرى اعتقالهم إداريا لدى الاحتلال بحجة وجود ملفات سرية لهم، كان السبب في ذلك "تقارير صادرة عن جهات رسمية فلسطينية حول نشاطهم السياسي، وفق اعترافات محققين إسرائيليين لمحامين هؤلاء النواب".

وأضاف: " عندما كان المحامين يضغطون على الجهات الاسرائيلية المسؤولة عن توقيف النواب كانوا يعترفون بأنهم يتلقون تقارير من السلطة حول نشاطنا الاجتماعي، حيث كانوا يصنفوه ضمن الأنشطة السياسية التي تشكل خطرًا عليهم"، لافتًا إلى أنه جرى تمديد الاعتقال الإداري لكثير من النواب نتيجة هذه التقارير.

وبيّن النائب الزعارير أن عددًا من الأسرى داخل سجون الاحتلال، أفادوا بأن المحققين الإسرائيليين عرضوا عليهم فيديوهات مصورة لهم تبيّن اعترافاتهم أثناء التحقيق معهم في سجون السلطة الفلسطينية.

وذكر الزعارير أنّ بعض المعتقلين السياسيين، أكدوا أنهم تعرضوا للتحقيق من قبل عناصر الشاباك الاسرائيلي، اثناء اعتقالهم السياسي في سجون السلطة.

وأفاد ان المحققين الإسرائيليين كانوا يعرضون على بعض الاسرى ملفات التحقيق معهم من أجهزة امن السلطة.

وذكر النائب الزعارير أنه لم يعد سرًا أن غالبية النواب والنشطاء في الضفة، يتم تسجيل مكالماتهم ومراقبتها.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان، قد كشفت لـ"الرسالة نت" عن تسجيل امن السلطة لهواتف بعض المعتقلين السياسيين، وقد عرضها عليهم اثناء عملية التحقيق معهم.

وكشف الزعارير، أن بعض النشطاء الذين جرى اعتقالهم قبل العام 2011، قدموا إفادات حول قيام المحققين بتصوير فيديوهات لهم يطالبونهم فيها بالتحريض على حركة حماس في غزة واتهامهم بمحاولة تأليب الأوضاع بالضفة، "ولا نعلم إن كان أمن السلطة قد توقف عن ذلك في الوقت الراهن أم انه يواصل هذه السياسة".

وشدد على أن التنسيق الأمني في احسن احواله بين السلطة والاحتلال، طبقا لما ينشره الاعلام الاسرائيلي.

وكشفت وسائل اعلام عبرية عن تشكيل امن السلطة لهيئة تتجسس على مكالمات المواطنين، يرأسها المدعو بهاء بعلوشة المسؤول في مخابرات السلطة.

وكشف الاعلام العبري عن الجهود الحثيثة التي يبذلها أمن السلطة في الجانب الأمني، لملاحقة النشطاء والمقاومين، وتحديدا خلية نابلس التي كشف امن السلطة عن عدد من خيوطها.