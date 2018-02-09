تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي الفلسطينية-الرسالة نت

انطلقت مسيرات حاشدة وغاضبة، بعد ظهر الجمعة، عمت أرجاء واسعة من مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة، وفاءً للشهيد القسامي "أحمد نصر جرار، واستمراراً للفعاليات الغاضبة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة "لإسرائيل" للأسبوع العاشر على التوالي.

واندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوات الاحتلال بمناطق مختلفة من مدن الضفة المحتلة، وحدود قطاع غزة الشرقية، بعد أن قمعت جيش الاحتلال عدداً من المسيرات الغاضبة.

وشهدت مدينة رام الله، عدة مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، بعدة نقاط متفرقة من الحافظة تخللها إطلاق مكثف لقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وشهدت قرية المزعة الغربية شمال رام الله مواجهات عنيفة، بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة غربي القرية.

وعززت قوات الاحتلال بوحدة عسكرية من "حرس الحدود، وأطلقت الرصاص الحي بصورة مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة شاب بجراح متوسطة في الصاق، وأصيب مسن بالرصاص الحي، بالإضافة إلى اصابت العشرات بحالات الاختناق.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله عقب مسيرة خرجت باتجاه الجدار الفاصل.

واقتحم عشرات الشبان الجدار الفاصل في المنطقة الغربية وأغلقوا الطرقات أمام الجيبات العسكرية ورشق الجنود بالحجارة، حيث أطلق الجنود القنابل الغازية والصوتية بكثافة على الشبان.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين وصادرت بطاقاتهم الشخصية، ومنعتهم من التصوير خلال المواجهات بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وفي البيرة، اندلعت مواجهات على مدخل القرية الشمالي والمقابل لمستوطنة "بيت إيل"، بعد توجه عشرات الشبان للمكان وإشعال الإطارات المطاطية ورشق الجنود بالحجارة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالقنابل الغازية والرصاص الحي والمطاطي الشبان، ما أدى لوقع عشرات الإصابات بالاختناق، وأصيب مصور صحفي بالرصاص المطاطي.

كما اندلعت مواجهات عنيفة وغاضبة بين مواطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية صوب المتظاهرين في منطقة باب الزاوية، بعد تجمع عشرات الشبان وإشعالهم الإطارات المطاطية.

وتقدم العشرات من جنود الاحتلال صوب الأحياء السكنية والأسواق التجارية وسط مطاردات للشّبان، وإلقاء للحجارة من جانب المواطنين صوب الجنود.

وفي حارة جابر بمدينة الخليل، أطلقت قوّات الاحتلال القنابل الصوتية وسط الأحياء السكنية، واحتجز الجنود عددا من الشّبان وفتّشوهم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع 50 إصابة بجراح مختلفة خلال المواجهات المندلعة بعدة مناطق من مدن الضفة المحتلة.

وشهدت مدينة نابلس وضواحيها عدة مواجهات غاضبة بين مواطنين وجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 14 إصابة منها 9 إصابات بالرصاص الحي وثلاثة بالمطاط واثنتين بالغاز

قطاع غزة

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة عدة مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي تمركزت خلف السلك الفاصل.

وأفاد مراسل الرسالة نت، بانتشار عشرات القناصة "الإسرائيلية" خلف السواتر الترابية بعد السلك الفاصل مع قطاع غزة، في ظل توافد عشرات الشبان للاحتجاج على الظروف الإنسانية المتدهورة، ورفضاً لقرار ترامب، ونصرة للشهيد المطارد أحمد نصر جرار.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن إجمالي الاصابات التي وصلت مستشفيات قطاع غزة جراء المواجهات المندلعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بلغت 23 اصابة منها واحدة حرجة في الرأس ( 6 شمال القطاع و 8 شرق جباليا و 9شرق غزة).

وكانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية دعت إلى جمعة غضب دعماً للشهيد المطار أحمد جرار، واستمراراً لفالعيات الانتفاضة الفلسطينية الرافضة لقرار ترامب.