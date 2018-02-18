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الضفة المحتلة - الرسالة نت

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ملاحقاتها واعتقالاتها لأهالي الضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية، إذ اعتقلت 3 مواطنين، في وقت تواصل اعتقال آخرين، بينهم 6 مضربون عن الطعام لاعتقالهم غير القانوني.

ففي طولكرم، اعتقلت أجهزة السلطة الشاب يوسف شديد وذلك ضمن حملة تشنها على بلدة علار، طالت العشرات خلال الأسبوعين الماضيين، كما اعتقلت المخابرات العامة في جنين الأسير المحرر أنس قعقور.

وفي بيت لحم اعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر محمد أبو عالية، وذلك عقب اقتحام منزله.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الطالبين في جامعة بوليتكنك فلسطين علاء أبو عرام لليوم الخامس على التوالي، وعبادة مرعي لليوم الرابع على التوالي.

أما في قلقيلية فيواصل كل من الأسرى المحررين؛ قاسم صوي، وميسرة عفانة، وصالح داود، ولؤي فريج، وإبراهيم زيد، وصالح أبو صالح، إضرابهم عن الطعام لرفض الإفراج عنهم من جهاز الوقائي رغم صدور عدة قرارات إفراج بحقهم من محاكم السلطة، علما أنهم معتقلون منذ ما يزيد عن 4 أشهر ونصف.