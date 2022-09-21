حماس تجول على الفعاليات السياسية والدينية في منطقة البقاع

جال وفد من قيادة الحركة في لبنان، برئاسة ممثلها الدكتور "أحمد عبد الهادي" على فعاليات منطقة البقاع، حيث التقى الوفد مفتي بعلبك الهرمل سماحة الشيخ "خالد صلح"، ومفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ "بكر الرفاعي"، ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور "حسين النمر"، ومسؤول منطقة البقاع في حركة أمل الحاج "أسعد جعفر".

جاء ذلك ضمن جولة الزيارات التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، على الفعاليات السياسية والعلمائية في مختلف المناطق اللبنانية.

وضم وفد حماس إلى جانب ممثلها في لبنان، نائب رئيس المكتب السياسي "جهاد طه"، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية "عبد المجيد العوض"، ومسؤول العلاقات الإسلامية "بسام خلف"، والمسؤول السياسي في البقاع "محمود بركة"، وأعضاء القيادة السياسية في البقاع "ناظم زيدان"، و "فراس السيد"، والمسؤول الإعلامي في البقاع "محمد خلف"حيث استعرض الوفد آخر المستجدات على كافة الأصعدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى أوضاع الفلسطينيين في لبنان.

وقدم ممثل حماس، شرحاً وافياً لتطورات القضية الفلسطينية، لاسيما الأوضاع داخل مدينة القدس، حيث يستعد المستوطنون خلال الأيام المقبلة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بحجة ما تسمى "الأعياد اليهودية"، وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات خطيرة في المسجد الأقصى، في محاولة لتغيير الطابع الإسلامي عن المسجد المبارك، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، محذراً من خطورة العدوان القادم على المسجد الأقصى، ومؤكداً أن المقاومة الفلسطينية تراقب عن كثب الموقف وسيكون لها كلمتها في حال تمادى الاحتلال.

كما استعرض التطورات الميدانية والسياسية وسياسة الاستيطان والقتل الممنهج، التي يتبعها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة، واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا وحصار غزة، مؤكداً على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني والعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين والوقوف في وجه المخططات الصهيونية التي تستهدفها.

ووضع "عبد الهادي"، الفعاليات بصورة الحوارات التي يجريها وفد حماس في الجزائر لتحقيق الوحدة الوطنية، مشدداً حرص حركته على تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابث، وتبني برنامج نضالي مقاوم.

كما عرض ممثل حماس، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان عليها، داعياً إلى ضرورة إقرار القوانين والتشريعات التي تخفف من معاناتهم، وتمكنهم من العيش بكرامة، وشدد "عبد الهادي"، حرص حماس على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار، معتبراً أن أمن المخيمات من أمن لبنان، وأكد على تمسك حماس بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان كونه صمام الأمان لشعبنا في لبنان.

من جهتهم فعاليات منطقة البقاع، أكدوا على محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها، مشيدين ببطولة الشعب الفلسطيني، وتصديه للاحتلال ومخططاته.

و دعوا إلى ضرورة تكاتف كل مكونات الأمة من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم، لتعزيز صمودهم لحين العودة إلى فلسطين.