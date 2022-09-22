6 فائزبن في البطولة الفردية لكرة الطاولة لذوي الإعاقة في غزة

اختتمت اللجنة البارالمبية في قطاع غزة البطولة الفردية المفتوحة "رجال وسيدات"، التي جرت على طاولات نادي غزة غرب مدينة غزة، بإشراف اللجنة البارالمبية الفلسطينية، ورعاية بنك فلسطين للموسم الرياضي 2022م.

وفي نهائي فئة الكراسي المتحركة، حصد أحمد قويدر (نادي السلام) على اللقب، عقب فوزه على محمد أبو جزر (الهلال) بثلاثة أشواط نظيفة، وحصدت لقب السيدات في نفس التصنيف اللاعبة سها مقاط ( نادي الفارسات) بعد الفوز على اللاعبة هدى أبو عودة ( نادي الفارسات).

أما في فئة الوقوف "6-7-8"، نال إياد أبو غبن (نادي السلام) المركز الأول، بانتصاره على إياد الجيش (نادي الصداقة) بثلاثة أشواط نظيفة، وفي فئة السيدات حصدت اللقب اللاعبة منى خطاب ( ادي السلام) ومنى مطر (نادي الجزيرة).

وفي فئة الوقوف "9-10" فاز رامي شبانة صاحب ذهبية البطولة الدولية في السعودية العام قبل الماضي باللقب بجدارة واستحقاق، إثر تفوقه على علاء أبو عيادة (نادي شباب كندا ) بثلاثة أشواط دون رد، وفي السيدات توجت اللاعبة رائدة الطويل (الجزيرة) باللقب وذهبت الوصافة للاعبة منال أبو قص (الفارسات).

وطالب كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، المؤسسات، والشركات، والوزارات بدعم رياضة ذوي الإعاقة، على غرار باقي الألعاب الرياضية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على (إسرائيل) لفتح الحدود، والسماح للرياضيين بالظهور في المسابقات الخارجية.











