التنمية بغزة توضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر 9

أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيفعل رابط فحص ال 100$ للمستفيدين، وستصل رسائل كذلك على رقم جوال المستفيد من المنحة القطرية.

وحول معايير صرف المنحة القطرية، أوضحت الكحلوت أن صرف المنحة سيكون لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

ويمكن لمن أراد البحث عن أسماء المستفيدين للمنحة القطرية، الوصول إلى الرابط فور تفعيله من خلال الضغط هنا.

وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: "تم توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر، ومن ليس لديه هاتف محمول الى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، وكذلك من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل".

وأضافت: "المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم وارجاعهم للمنحة القطرية ووضعت آليات لصرف المنحة القطرية لهم".

وتابعت: "فيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية".